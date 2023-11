Tem livros para doar? É só entregar nas lojas Fnac até 20 de Dezembro

A Fnac e a associação Entrajuda resolveram lançar em conjunto uma campanha de responsabilidade social. Sob o mote “Dá um livro usado e muda um Natal para sempre”, a iniciativa convida todas as famílias a doarem livros usados até 20 de Dezembro, nas lojas da cadeia francesa. O objectivo é democratizar o acesso à leitura e promover a inclusão e o combate à pobreza cultural.

“Acreditamos firmemente que o poder dos livros pode transformar vidas e é por isso que encorajamos todos a participarem, doando um livro usado e ajudando-nos a fazer a diferença na vida de alguém neste Natal”, explica Inês Condeço, directora de marketing e comunicação da FNAC Portugal. “Esta é uma iniciativa vencedora à partida, pois mobiliza toda a sociedade civil para várias causas em simultâneo: a cultura, a solidariedade social e a protecção do ambiente”, acrescenta a directora da Entrajuda, Marta Vinhas.

Os livros recolhidos nas lojas Fnac vão ser entregues à Entrajuda, que fará depois uma triagem no âmbito do Banco de Bens Doados: os livros em boas condições vão ser encaminhados para instituições de solidariedade, enquanto os livros em condições mais precárias vão ser reciclados no âmbito do programa “Papel por Alimentos”, do Banco Alimentar, que converte o papel em bens alimentares a distribuir pelos mais carenciados.

