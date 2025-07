Tem um Lidl à porta? Estacionamento nocturno será gratuito em seis parques da cadeia alemã

“Até ao final do mês”, parques de estacionamento dos supermercados do Restelo, Olivais Sul, Infante D. Henrique, Carnide, Laranjeiras e Xabregas estarão disponíveis.

Vai ser lançada esta sexta-feira, 11 de Julho, uma parceria entre a Câmara Municipal de Lisboa, a Emel e a cadeia de supermercados de origem alemã Lidl, que vai permitir o estacionamento gratuito durante a noite em 335 lugares, informa a autarquia.

A iniciativa abrange seis parques de estacionamento, ficando disponíveis a partir desta sexta os parques de estacionamento das lojas junto ao Estádio do Restelo, na zona Sul dos Olivais e na Avenida Infante D. Henrique (Cabo Ruivo). Os restantes, em Carnide, nas Laranjeiras e em Xabregas, entram na oferta de estacionamento nocturno (entre a hora de encerramento das lojas e as 08.30 do dia seguinte) e gratuito de Lisboa "até ao final do mês", indica a Câmara.

Para poderem utilizar os referidos parques, é necessário aderir previamente "a esta modalidade nas lojas Lidl ou no site da Emel", informa a Câmara, que irá apresentar a medida na sexta-feira, com a presença do presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, no parque de estacionamento do Lidl junto ao estádio do Clube de Futebol Os Belenenses, na Avenida do Restelo.

