Tem uma ideia para um cartaz? A Poster Mostra quer vê-la

A Poster Mostra celebra uma década a encher as ruas de Marvila de arte gráfica. “São dez anos de Poster e parece que foi ontem que aquelas paredes desertas chamaram por nós”, destaca Bruno Pereira, curador e diretor criativo do evento, em comunicado. A próxima edição retorna ao mesmo bairro da cidade entre os dias 21 de Junho e 21 de Setembro, e estão já confirmados os artistas convidados: Joana Astolfi, Nini Andrade Silva, Joana Marques, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Bruno Lucas.

Como é habitual, a organização abre um concurso a todos que queiram participar e mostrar suas habilidades em desenho, ilustração, fotografia, texto ou mixed media. O foco é dar palco a novos artistas e, ao longo dos anos, o projecto recebeu mais de duas mil participações. Deste concurso saem dez vencedores, que preenchem as paredes de Marvila ao lado de 20 convidados especiais. A open call tem tema livre, e “qualquer pessoa pode concorrer, independentemente de ter ou não formação artística, da idade ou nacionalidade, bastando apresentar propostas que possam ser aplicadas ao formato de poster”, destaca o Departamento, entidade que organiza o evento no mesmo comunicado.

Existe ainda uma segunda open call, em que os artistas são convidados a procurar inspiração no património iconográfico da marca de vinho Porto Sandeman, parceira do Poster. Serão sete os vencedores deste concurso, decididos em prova cega por um júri formado por representantes da marca, do Departamento e por um artista convidado.

Esta “galeria a céu aberto” inicia-se a 21 de Junho, com uma exposição no Marvila 8 de todos os posters enviados a ambas as open calls. A inauguração também inclui uma Talk, uma visita guiada e um DJ set ao final do dia.

Marvila. 21 Jun-21 Set. Entrada livre

