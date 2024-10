Temos Pena: o frango de churrasco já não é o que era

A marca é nova, mas o conhecimento nem por isso, ou não fosse João Franco bisneto de Abílio Franco, fundador da Casa dos Frangos de Moscavide. Hoje à frente do negócio do bisavô, João criou a marca Temos Pena, a funcionar apenas em delivery, com o objectivo de chegar a uma geração mais nova. O frango de churrasco clássico está no menu, mas é o frango desossado e as combinações menos habituais que se destacam.

Se a Casa dos Frangos de Moscavide é uma churrasqueira à antiga, com 50 anos de história e já com seis moradas em Lisboa, a Temos Pena é irreverente em todo o seu conceito, do nome à imagem, passando pelo facto até de não ter porta aberta e apenas estar disponível na Uber Eats. “Decidimos fazer uma marca nova para um público mais jovem, tentando manter obviamente a qualidade que me foi transmitida, mas conseguindo arranjar ingredientes mais contemporâneos, para um público mais jovem e mais actual”, diz à Time Out João Franco. Abrir uma loja para takeaway não faz sequer parte dos planos, pelo menos por agora. “Não faz sentido, o público mais jovem já não se desloca aos sítios, são os sítios que se deslocam até casa”, acredita, revelando que a dark kitchen onde tudo é preparado não fica muito longe da casa fundada pelo bisavô.

O frango assado (13,50€) existe no menu com molhos feitos em casa como o picante sem gordura, o milho de pimentos assados com óleo de ervas ou o molho de manteiga tostada, limão e alecrim. “Quisemos dar-lhe um toque mais moderno”, descreve, optando por destacar outras ofertas do menu, como aquele que diz ser o seu “guilty pleasure”: as loaded fries de trufas (9€), umas batatas fritas envolvidas em azeite de trufa e cobertas com queijo parmesão ralado, orégãos, salsa e manjericão, gemas de ovo curadas e frango grelhado, finalizado com maionese de alho e açafrão. Também há uma versão destas batatas com pedaços de abacate, cebolinho, coentros, feijão crocante, amendoim torrado e cebola frita.

A canja (4€) tem inspiração tailandesa e é feita com leite de coco, gengibre e caril verde com massa pevide, cenoura e ervas frescas, ligeiramente picante. Nas entradas, estão os nuggets (4€), uma mini sandes em pão brioche com frango panado (5€) e outra com frango desossado (5€), além dos croquetes de frango (1,75€).

Há uma salada caesar (9,50€), uma bowl de quinoa com frango grelhado (9,50€) e um wrap de frango grelhado com abacate (7,50€). Nos acompanhamentos do frango, que também pode ser pedido desossado, o arroz Temos Pena (3,50€) leva ervas frescas, cebola e feijão crocante, os espinafres são cozinhados em creme de soja (4,50€) e a quinoa é cozinhada com ervas e tomate assado (4,50€), mas não faltam as habituais batatas fritas (3,50€).

“É tudo feito por nós”, garante João Franco, que recorreu aos serviços de um chef para chegar às receitas e à carta final. Em breve, talvez acrescente umas propostas de menu completo. O desejo, agora, é expandir a área de entregas.

