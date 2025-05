Temperaturas chegam aos 36ºC, noites aquecem e chuva espreita

"As temperaturas esperadas deverão estar muito acima dos valores para esta época, nomeadamente no interior do país, onde é provável a ocorrência de uma onda de calor em diversos locais." O aviso é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para esta semana. Em Lisboa, os termómetros deverão subir até aos 36 ºC, esta quinta e sexta-feira, dias 29 e 30 de Maio. Na quinta, prevê-se ainda a ocorrência de precipitação, ao final da tarde. Resta ainda o alerta para os valores muito elevados no índice de radiação ultravioleta previsto.

Também as noites serão mais quentes, com a temperatura mínima prevista para Lisboa a passar dos 14ºC, na quarta-feira, para os 20ºC, no dia seguinte. No domingo, primeiro dia de Junho, a temperatura máxima volta à casa dos 20, esperando-se 27ºC de dia e 17ºC à noite.

As alterações devem-se sobretudo a "um anticiclone localizado na região dos Açores, e em deslocamento para a Península Ibérica", responsável pelas "subidas de temperatura para valores muito elevados, em especial da máxima, e humidades relativas baixas", explica o IPMA. Ao mesmo tempo, existe "a possibilidade de ocorrer a meio da semana uma advecção de sueste, transportando uma massa de ar muito quente e seco do Norte de África".

