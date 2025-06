Temperaturas sobem de forma acentuada até domingo. Lisboa pode chegar aos 42ºC

A subida das temperaturas será gradual a partir desta quinta-feira, 26 de Junho. Entre as 9.00 de sexta-feira e as 00.00 de domingo, Lisboa está sob aviso amarelo.

Embora gradual, a subida das temperaturas até domingo será intensa, podendo atingir os 10 graus Celsius, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em Lisboa, o pico do calor far-se-á sentir no domingo, 29 de Junho, com os termómetros a poder chegar aos 42º C.

Devido ao calor, o distrito estará sob aviso amarelo entre as 09.00 de sexta-feira e as 00.00 de domingo, a par de Bragança, Viseu, Guarda, Vila Real, Santarém e Castelo Branco. O tempo quente deverá prolongar-se pelo menos até à próxima quinta-feira, dia 3 de Julho.

Além do calor, o IPMA alerta para a presença de poeiras na atmosfera, começando pelo sul e estendendo-se às restantes regiões nos próximos dias. Na previsão por localidade da página do IPMA, aponta-se ainda para a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada na tarde de domingo.

