Temperaturas sobem e ultrapassam os 35ºC no fim-de-semana

Depois de vários dias “com temperaturas próximas ou ligeiramente inferiores ao normal para a época do ano” (e que irão manter-se no início da semana), o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê “uma subida significativa da temperatura do ar”, informa em comunicado.

Os valores das máximas vão ultrapassar os “30 graus Celsius na generalidade do território do continente, devendo superar 40 graus Celsius em algumas regiões, em especial do interior”. Em Lisboa, as previsões apontam para um aumento progressivo a partir desta quinta-feira, até um máximo de 38ºC no sábado e mantendo-se acima dos 35ºC até terça-feira.



Ainda assim, o IPMA admite "alguma incerteza na intensidade e duração do episódio", aconselhando o acompanhamento das previsões nos próximos dias.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp