Temperaturas vão subir ligeiramente até ao Natal

Esta terça-feira, os termómetros vão subir até aos 18º Celsius em Lisboa, com a temperatura mínima a fixar-se nos 10ºC, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Na quarta-feira, a cidade registará a temperatura máxima mais alta da semana, atingindo os 19°C, com mínima de 14°C e algumas nuvens a cobrir o céu. O tempo piora na madrugada de quinta-feira, com probabilidade de ocorrência de aguaceiros entre as 03.00 e as 06.00. A partir das 09.00, o tempo fica soalheiro e as temperaturas vão oscilar entre os 12º de mínima e os 18º de máxima.



As temperaturas vão descer ligeiramente na sexta-feira e assim se devem manter durante o fim-de-semana. A manhã de 20 será de sol mas as nuvens que chegam durante a tarde devem prolongar-se até à madrugada de sábado. Quanto aos termómetros, conte com frio acentuado durante a manhã (mínima de 8ºC) e temperatura amena durante a tarde (até 14ºC). No sábado há céu limpo durante a melhor parte do dia, sem grande variação de temperatura (menos um grau de temperatura mínima). No domingo, o tempo será soalheiro, com 7ºC de mínima e 16ºC de máxima.

Em contagem decrescente estão já os dias para o Natal. Segundo o IPMA, as previsões para a véspera de Natal, terça-feira, são de sol e algumas nuvens, com as temperaturas a variarem entre os 8ºC e os 16ºC. Na quarta-feira, 25 de Dezembro, variam entre 8ºC e 17ºC.

