Teresa Mourão é a nova directora do Castelo de São Jorge

Teresa Mourão foi a seleccionada para a direcção do Castelo de São Jorge, informou a EGEAC/Lisboa Cultura, esta terça-feira, em comunicado. Escolhida de um total de 64 candidaturas, inicia funções em Outubro.

Mourão é licenciada em História e mestre em Museologia e Património Cultural, pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, com uma pós-gradução em Gestão e Empreendedorismo Cultural e Criativo, pelo ISCTE. Ao longo da sua carreira, desempenhou funções como gestora cultural e museóloga, como directora do departamento de museus, conservação e credenciação da Direcção-Geral do Património Cultural, e ainda como assessora da direcção e coordenadora da divisão de coordenação e divulgação do Instituto Português do Património Arquitectónico.

Além do perfil de Teresa Mourão, a escolha assentou também no projecto apresentado, que se destacou pela "excelente conjugação entre a salvaguarda do monumento mais visitado do país e a sua sustentabilidade nas mais variadas vertentes (inclusive ambiental)" e que irá "reforçar a valorização do património", bem como "melhorar a experiência dos visitantes e torná-la cada vez mais acessível e inclusiva", sublinha o presidente do conselho de administração da EGEAC/Lisboa Cultura em comunicado.

O júri foi composto pela vogal executiva do conselho de administração da EGEAC/Lisboa Cultura Susana Graça, a directora do Padrão dos Descobrimentos Margarida Kol de Carvalho, o director coordenador do serviço de regulação e inspecção de jogos do Turismo de Portugal Luís Coelho, e o director do Museu da Farmácia João Neto.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X