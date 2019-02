Terra e mar voltam a juntar-se na nova carta d’O Surf & Turf

Há quem apregoe que traz o mar para o prato. Kiko Martins consegue fazer melhor do que isso no O Surf & Turf. Todos os seus pratos são o resultado da união perfeita entre ingredientes do mar e da terra.

A completar quase dois anos de vida no Time Out Market, O Surf & Turf do chef Kiko continua a brincar com os sabores de mar e de terra. Kiko Martins acaba de apresentar uma nova carta que, nas suas palavras, é mais objectiva e democrática, o que torna a escolha mais fácil para o cliente. Resumindo, dois pratos de bacalhau, dois de polvo e dois de arroz.

“Tentei usar na carta todos os ingredientes de mar e de terra que as pessoas mais gostam e que têm mais a ver com a identidade da cultura portuguesa. No caso do mar, é sobretudo o bacalhau e o polvo e, no caso da terra, há ingredientes como o chouriço e o presunto, que são muito típicos para os portugueses. Depois foi só uma questão de fazer a ligação em todos estes pratos, explica Kiko Martins.

Camarões e bacon é a nova entrada que se junta a clássicos como os Spring Rolls de porco preto e camarão e o famoso Ceviche de peixe branco e pipocas de porco. “É impossível mexer nos clássicos”, diz o chef.

Duarte Drago

Já o novo bacalhau e o polvo da carta piscam o olho aos clássicos. O Bacalhau à Lisboa & Presunto traz à memória os clássicos “à Brás” e “com natas”, e ao comer o Polvo assado & Chouriço (17,80€) é impossível não pensar num polvo à lagareiro. Este último junta-se agora a um dos pratos mais bonitos da carta antiga – o Polvo marinado & Pato fumado com tapioca negra –, que até foi protagonista de uma campanha do Time Out Market.

Duarte Drago

Os dois risotos da carta seguem a máxima de que “os olhos também comem”. O Risotto Nero de camarão e pipocas de porco (16,80€) impressiona pela cor, já o de Pato e Katsuobushi (16,60€) é um espectáculo assim que aterra na mesa. O Katsuobushi são flocos de atum finíssimos que ficam em movimento no topo do risotto. Mas é só quando se prova que se sente o sabor dos cogumelos shiitake de que é feito o caldo e o croquete de pato, cuja carne é marinada, assada e desfiada. “É um prato com um sabor muito especial, com muito umami proporcionado pelo Katsuobushi”, conta o chef. Nas sobremesas não há novidades, mas continuamos muito bem servidos.

+ As melhores combinações com vinho do Porto no Time Out Market