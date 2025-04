Os The Black Mamba assinalam o 25 de Abril com um concerto gratuito no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. Em destaque estará o disco mais recente do grupo, Last Night in Amsterdam, editado a 17 de Janeiro, que continua a guiar a digressão nacional e a marcar o ritmo dos espectáculos ao vivo.

O concerto integra uma extensa tour que tem passado por vários pontos do país e que continuará a percorrer salas até Novembro. Neste espectáculo, não faltarão músicas como “Love Is On My Side” — a canção que levou o grupo à Eurovisão, em 2021 —, mas também faixas como “Sweet Amsterdam”, “Crazy Nando” e “Love Is Dope”, todas com o carimbo habitual da banda: muito soul, funk e humor.

O espectáculo de Sintra serve também de rampa de lançamento para o videoclipe de “Cornerstone”, marcado para 2 de Maio. O vídeo foi gravado em Amesterdão, cidade que continua a ser ponto central do universo criativo da banda.

Com mais de uma década de carreira, os The Black Mamba estão com mais energia do que nunca. Depois de Sintra, o calendário segue com datas já confirmadas na Madeira (31 de Maio), Aveiro (14 de Junho) e Faro (17 de Julho), com mais paragens previstas até ao final do ano.

Centro Cultural Olga Cadaval (Sintra). 25 Abr (Sex). 21.00. Entrada gratuita.

