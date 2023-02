'The Consultant', uma valsa entre o bem e o mal

Christopher Waltz é o cartão de visita da nova série da Amazon Prime Video, um thriller emocionante de oito pequenos episódios que satiriza as relações de poder no mundo dos negócios. ‘The Consultant’ estreia a 24 de Fevereiro.

Um consultor diabólico toma as rédeas de uma empresa tecnológica dedicada às aplicações de videojogos. Podia ser mais um dia no mundo corporativo, mas esta série adaptada de um livro de Bentley Little vai mais longe, satirizando um mundo onde se justificam meios muito pouco éticos para atingir os fins. O prolífico autor norte-americano, que conta com mais de quatro dezenas de livros editados, é conhecido pelas suas histórias de terror, mas o enredo de The Consultant (O Consultor), originalmente publicado em 2015, não faz perder o sono. É sim uma viagem alucinante com pitadas de humor negro, onde cada episódio vai levantando o véu sobre a misteriosa e sinistra figura de Regus Patoff (Christoph Waltz), o novo consultor de uma empresa chamada CompWare.

Bentley Little, que já venceu o Bram Stoker Award, atribuído anualmente pela Horror Writers Association, não tem a fama de Stephen King, mas já foi elogiado pelo mestre. Há dois anos, por altura do lançamento de The Bank (todos os livros de Little têm um título começado por ‘The’), King partilhou nas redes sociais que o “Sr. Little escreve romances de terror como ninguém. Ele é tão bom que é praticamente o seu próprio género”. Mas apesar de já ter publicado mais de 40 romances e cerca de 20 contos, esta é apenas a segunda adaptação de uma obra de Little para o pewueno ecrã. A primeira foi num episódio da série antológica Masters of Horror (2005-2007), que na segunda temporada adaptou o conto “The Washingtonians” (1992).

©Michael Desmond Brittany O'Grady e Nat Wolff

Em The Consultant, a CompWare é liderada por um jovem prodígio, o coreano Sang Woo (Brian Yoon) que com apenas 20 anos gere esta aparentemente bem sucedida empresa de videojogos. Só que nem tudo é o que parece e um dia, com a missão de salvar o negócio, chega ao escritório o sinistro Regus Patoff, o novo consultor sobre o qual os funcionários sabem quase nada. Ao assumir as rédeas das operações, Regus atemoriza-os, desde os que estão em teletrabalho e têm uma hora para regressar ao escritório sob pena de serem despedidos, aos que têm de se levantar a meio da noite para desempenharem tarefas profissionais. Testes atrás de testes que vão colocar a nu a ética, ou falta dela, dos que trabalham na CompWare – e o que estão dispostos a fazer para manter o emprego.

Ao mesmo tempo que parece haver um certo toque de Midas envolvido no método de liderança de Patoff, a mesma é posta em causa por alguns funcionários, entre eles os colegas Craig (Nat Wolff), um talentoso programador de videojogos, e Elaine (Brittany O'Grady), assistente do patrão que inventa para si o cargo de creative liaison, ou seja, a ligação criativa entre os vários departamentos. Ambos são ambiciosos e ao longo da história vão sendo confrontados com várias tentações que põem em confronto o seu sucesso profissional e a coisa certa a fazer, numa história onde estamos sempre à espera de uma justificação vinda de outro plano da realidade.

O showrunner da série é o britânico Tony Basgallop, que também assina o argumento adaptado e a produção executiva. Basgallop destacou-se como criador da série de terror psicológico The Servant, produzida por M. Night Shyamalan e actualmente disponível na AppleTV+, e assinou o argumento de Até ao Fim do Mundo (2006), uma série de época com Benedict Cumberbatch e Sam Neill, nomeada então para seis BAFTA. The Consultant tem o selo da MGM (Metro-Goldwyn-Mayer), produtora histórica norte-americana, adquirida pela Amazon em 2022.

Amazon Prime Video. Estreia a 24 de Fevereiro (T1)

+ ‘Fleishman em Apuros’, ou Claire Danes e Jesse Eisenberg na loucura dos 40

+ Três mulheres metem-se em sarilhos no ‘Motel Valkirias’