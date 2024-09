‘The Daily Show’ volta a encontrar espaço na televisão portuguesa. Agora, na RTP3

Em Fevereiro, Jon Stewart voltou a sentar-se à secretária no The Daily Show, após nove anos de ausência da cadeira que ocupou entre 1999 e 2015. Nos últimos anos, o programa tem sido apresentado por vários e famosos anfitriões convidados e o regresso de Stewart ficou agendado apenas para as segundas-feiras. Nos Estados Unidos, o The Daily Show é emitido de segunda a quinta-feira e esta semana regressou à televisão portuguesa, à boleia da RTP3. Acontece de terça a sexta-feira e os episódios ficam também disponíveis na plataforma RTP Play.

Esta quinta-feira, a RTP3 passava no canal português o episódio 3946, com o comediante Ronnie Chieng como anfitrião, e apenas com um dia de diferença da emissão original, no canal Comedy Central (e streamings parceiros norte-americanos). E desde quarta-feira, na RTP Play, já podia ser visto o episódio do dia anterior do The Daily Show, o 3947, também com Chieng. Stewart irá manter-se no elenco – composto por outras personalidades nos restantes dias – até às eleições para a presidência norte-americana, marcadas para 5 de Novembro.

Recordamos que Jon Stewart sucedeu a Craig Kilborn, a primeira cara do programa, e quando abandonou foi Trevor Noah, que já fazia parte da equipa, o escolhido para liderar o programa. A versão The Daily Show: Com Trevor Noah (2015-2022) foi emitida pela RTP1 a partir de 2017, nas noites de quinta-feira, mas no formato Global Edition, ou seja, uma versão editada e compactada produzida especialmente para canais estrangeiros. Nos tempos do The Daily Show: Com Jon Stewart foram a SIC Radical e a SIC Notícias a darem conta do recado.

Na última edição dos Emmys, o The Daily Show voltou aos prémios, ganhando o Emmy de Melhor Programa de Entrevistas (no original a categoria é Outstanding Talk Series), além dos Emmys para Argumento, Realização e Edição de Imagem, perfazendo um total de 28 Emmys ao longo da sua história.

The Daily Show: Com Jon Stewart. RTP3. Ter-Sex 20.20

