The Darkness estreiam-se em nome próprio em Portugal

A banda britânica de rock'n'roll The Darkness vai estrear-se em nome próprio em Portugal. Este concerto de Justin Hawkins e companhia terá lugar no LAV – Lisboa Ao Vivo, a 24 de Outubro, no contexto da digressão Dreams On Toast 2025.

O grupo vai apresentar o oitavo álbum de estúdio, Dreams On Toast, com lançamento previsto para Março. Neste trabalho, prometem um alinhamento de canções que misturam nostalgia e inovação.

Produzido pelo guitarrista Dan Hawkins, o disco reflecte a essência da banda no seu auge, combinando influências do passado com novas sonoridades. Entre os temas já divulgados, destacam-se "The Longest Kiss", uma pop com sabor a anos 70, o glam punk de "I Hate Myself" e a balada "Hot On My Tail". Mas, claro, não faltarão clássicos como "I Believe In A Thing Called Love" – que, recentemente, voltou às luzes da ribalta graças a uma interpretação de Taylor Swift.

Este concerto marca o regresso dos The Darkness ao nosso país após terem marcado presença, em 2024, no festival Vilar de Mouros. A estreia em Portugal aconteceu no Rock in Rio Lisboa de 2006, onde dividiram o palco com os lendários Guns N' Roses.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 31 de Janeiro de 2025, pelo preço de 32€.

Lisboa ao Vivo. 24 Out (Sex). 21.00. 32€



