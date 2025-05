The Divine Comedy voltam a Portugal em Março de 2026

A banda liderada por Neil Hannon, The Divine Comedy, regressa a Portugal para dois concertos em Março de 2026. O primeiro espectáculo acontece no dia 8, na Aula Magna, em Lisboa, e o segundo no dia 9, na Casa da Música, no Porto.

A digressão europeia serve de apresentação ao novo álbum da banda britânica com mais de três décadas de carreira, Rainy Sunday Afternoon, o 13.º trabalho de estúdio de The Divine Comedy. O disco, gravado nos estúdios Abbey Road, é inteiramente composto, produzido e arranjado pelo líder do conjunto.

“O disco abrange, de forma requintada, o vasto leque de emoções do vocalista da banda: tristeza, alegria, ira e tudo o que está pelo meio”, pode ler-se no comunicado lançado pelos The Divine Comedy.

Os bilhetes para o concerto ficam disponíveis a partir desta sexta-feira, 23 de Maio. O preço ainda não foi divulgado.

Aula Magna (Lisboa). 8 Mar (Dom) 21.00



