The Dog chega ao Uber Eats e vai oferecer 500 cachorrinhos

Desde Maio que o restaurante The Dog serve cachorros à moda do Porto (e uns pregos impecáveis) nas Avenidas Novas. Mas também é possível comer os cachorrinhos sem sair de casa. Para celebrar a entrada no Uber Eats, o restaurante de Lisboa vai oferecer 250 menus, com dois cachorrinhos e uma dose de batatas fritas, entre os dias 9 e 10 de Julho. Só terá de pagar a taxa de entrega (2,90€).

Se não estiver familiarizado com a terminologia portuense e nunca tiver provado, talvez desconfie. Mas vale a pena provar e deixar-se surpreender. Dentro de uma baguete fina prensada com salsicha fresca, linguiça e queijo derretido, tudo pincelado com um molho secreto, esconde-se o petisco que é um favorito local de todos os portuenses.

“Foi com muito orgulho que trouxemos os pratos icónicos do Porto, os cachorrinhos e pregos, para Lisboa. Trabalhamos há bastante tempo em parceria com o Uber Eats [na Invicta] e isso tem permitido chegar a mais clientes, onde quer que estejam”, afirma Rui Mota, um dos fundadores de The Dog – Casa do Cachorro, aberto desde 2017 no Porto e agora também na capital.

Para receber a oferta, no Uber Eats, basta tocar no banner da campanha e descobrir o código promocional. Uma vez feito o pedido, será aplicado o desconto do preço do menu (10,90€) no momento da encomenda. Na ementa, além dos cachorrinhos, há seis opções de pregos feitos com carne da vazia, bem como sandes de presunto e ovo estrelado, igualmente famosas no Norte.

