“The First”: quanto vale uma ida a Marte?

A mais recente aposta do AMC é uma série do Hulu, um serviço de streaming que não está disponível em Portugal. The First é a grande estreia de Sean Penn na televisão.

Do homem que nos deu House of Cards, Beau Willimon, chega-nos The First, sobre a primeira missão que levará o homem a Marte. Mas tal como House of Cards não era só sobre a presidência dos Estados Unidos, também The First não é só sobre a missão da NASA. É a história das pessoas que a fazem. É a vida dos astronautas e de todos os que os rodeiam, que ficam em terra quando estes partem para o vazio.

Já por isso não estranhe o longo caminho que a série leva a sair da órbita. Um aviso para não ir ao engano: é só no oitavo e último episódio que tudo acontece. Para isso, há filmes como Perdido em Marte, de Ridley Scott, ou Interstellar, de Cristopher Nolan. Willimon não está preocupado com o fim, mas antes em mostrar quanto custa chegar até lá. Qual é o preço que o homem tem a pagar pelo avanço da ciência?

Passado em 2030 em Nova Orleães, The First é protagonizada por Sean Penn, que se estreia na televisão no papel do astronauta Tom Hagerty, o 13.º homem a pisar a Lua. Quando o encontramos, Hagerty está fora da histórica missão, que depois de muita controvérsia lá conseguiu a aprovação do Congresso americano numa parceria entre a NASA e a Vista, a empresa aeroespacial da milionária Laz Ingram (Natascha McElhone), personagem com algumas reminiscências de Elon Musk.

Mas nem tudo corre como esperado. O foguetão explode no minuto em que é lançado, sem que alguma anomalia fosse detectada, e Hagerty entra em acção. Ele não só foi o homem que treinou aqueles astronautas, como deveria estar aos comandos da missão. Foi afastado, e só mais à frente na série percebemos o porquê. Mas quando a tragédia acontece, não hesita em correr para o ground zero para apoiar as famílias.

Não tarda até que Ingram queira voltar a pôr a missão de pé e Hagerty é o homem que precisa.

O acidente, porém, trouxe a sua filha Denise Hagerty (Anna Jacoby-Heron) de volta a casa, que tinha abandonado depois da morte da mãe em circunstâncias obscuras (suicídio?). Ao ver a explosão na televisão, Denise, afundada em drogas, lembrou-se de todas as vezes em que o pai seguia no foguetão, demonstrando como para conseguir uma carreira brilhante Hagerty teve de deixar a família para trás.

The First é mais sobre isto do que sobre outra coisa. É um drama focado nos personagens e não ficção científica. Apesar de se passar num futuro próximo, os apontamentos tecnológicos são apenas isso: apontamentos que não distraem da história real.

