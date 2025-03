‘The Handmaid’s Tale’: a última temporada da distopia está a chegar

A sexta e última temporada da série ‘The Handmaid’s Tale’ estreia a 8 de Abril no TVCine+, em simultâneo com a estreia nos Estados Unidos.

Desde o final de 2022, que os fãs aguardam o desfecho da premiada série The Handmaid’s Tale. Mas a espera está prestes a terminar: a última temporada tem estreia marcada para o dia 8 de Abril, no TVCine+, o serviço on demand dos canais TVCine.

A estreia em Portugal acontece ao mesmo tempo que a estreia no Estados Unidos e nesse dia ficarão disponíveis os três primeiros episódios da sexta temporada, enquanto que os restantes estreiam a cada terça-feira no TVCine+. Quem preferir espreitar os episódios na emissão linear, o formato mais tradicional, terá de sintonizar o canal TVCine Edition, onde a série será emitida todas as quartas-feiras às 22.10, mas apenas a partir de 16 de Abril. No TVCine+ estão disponíveis a quarta e quinta temporadas.

©Cortesia Disney/Steve Wilkie Elisabeth Moss, em 'The Handmaid’s Tale' (T6)

A série que adapta o livro de Margaret Atwood, publicado em 1985, fala-nos de uma violenta distopia passada no território anteriormente ocupado pelos Estados Unidos da América, que passou a chamar-se Gilead. Uma nação criada após uma Segunda Guerra Civil e um regime totalitário dominado por fundamentalistas cristãos misóginos. Após as taxas de fertilidade caírem a pique por todo o mundo, as mulheres perdem todos os seus direitos, inclusive trabalhar ou mesmo ler. E as mulheres férteis, transformadas em aias, são violadas pelos seus novos donos de forma a assegurarem a prole das elites.

Estreada em 2017 e com um elenco liderado pela actriz Elisabeth Moss, até hoje The Handmaid’s Tale acumulou um total de 15 Emmys, ficando para a história por ter sido a primeira série do streaming (do norte-americano Hulu) a vencer o Emmy de Melhor Série Dramática.

Antes da adaptação a série, o livro deu um filme. Falamos de A História da Aia (1990), longa-metragem realizada pelo cineasta alemão Volker Schlöndorff (O Tambor), nomeada ao Urso de Ouro no Festival de Berlim. Nomes como Natasha Richardson, Faye Dunaway, Aidan Quinn, Elizabeth McGovern ou Robert Duvall integraram o elenco e o filme encontra-se disponível no streaming da Prime Video.

TVCine+. Estreia a 8 de Abril/ TVCine Edition. Estreia a 16 de Abril

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X