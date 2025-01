Criado com a ajuda de várias vozes de mulheres, Femina é um dos trabalhos mais aclamados de Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tigerman. Em 2025, este disco comemora 15 anos (na verdade, são 16, mas quem é que está a contar?) e vai ser celebrado em três concertos, no Porto, em Lisboa e em Coimbra.

Os espectáculos estão marcados para 1 de Abril, na Casa da Música, no Porto; 2 de Abril, no CCB, em Lisboa; e 3 de Abril, no Convento São Francisco, em Coimbra.

“Nestas três noites únicas celebra-se o disco, celebram-se as canções e celebra-se a carreira fulgurante de um artista referência do rock mais criativo feito na Europa, revisitando o álbum com as armas e as novas linguagens que se impõem”, lê-se no comunicado divulgado pela agência O Colectivo.

Femina (2009) conta com as participações de personalidades como as actrizes Maria de Medeiros, Asia Argento, artistas internacionais como Peaches, Lisa Kekaula (The Bellrays), Becky Lee, Phoebe Killdeer, Cibelle, Dorit Chrysler, e importantes vozes portuguesas como Rita Redshoes, Cláudia Efe (Micro Audio Waves), Mafalda Nascimento, Rita Braga e integrantes do grupo Cais Sodré Cabaret.

Paulo Furtado demorou mais de dois anos a fazer Femina, porque foi gravando os temas em diferentes cidades, à medida que se encontrava com as cantoras.

“Queria que as gravações de estúdio pudessem ser uma coisa mais espontânea, imediata e real do que andar a trocar ficheiros. Isso nunca me pareceu o modo correcto de fazer”, disse o músico à agência Lusa, aquando da edição do álbum.

Os bilhetes para os espectáculos de celebração dos 15 anos de Femina em Lisboa (12,50€-35€) e Coimbra (12€-25€) já estão à venda. Os do Porto (25€) estarão à venda “em breve”.

CCB. 2 Abr (Qua). 20.00. 12,50€-35€

Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook