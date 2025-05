The Lemonheads regressam a Portugal pela primeira vez desde 2008

A banda de Evan Dando vai celebrar o 30.º aniversário de ‘Come On Feel The Lemonheads’ em Setembro, no LAV – Lisboa ao Vivo.

A banda norte-americana The Lemonheads está de volta a Lisboa para um concerto no LAV – Lisboa Ao Vivo, a 24 de Setembro. Este espectáculo faz parte da digressão “Come On Feel: The Deep End”, na qual o grupo liderado por Evan Dando irá tocar o álbum Come On Feel The Lemonheads na íntegra, de forma a celebrar o seu 30.º aniversário.

Formados em Boston em 1986, os Lemonheads tornaram-se conhecidos pela sua mistura de pop contagiante com uma atitude punk, enquanto contavam com a figura carismática de Dando no centro das atenções.

Depois de uma fase de grande sucesso nos anos 90, marcada pelo álbum It’s a Shame About Ray e pela versão “Mrs Robinson”, da autoria de Simon & Garfunkel, a banda passou por um longo período de inatividade, interrompido por alguns álbuns de covers e atuações esporádicas.

Neste concerto, além das músicas do influente disco de 1993, vai ser também possível ou vir um pouco do novo álbum do grupo, Love Chant, a ser lançado em outubro deste ano.

A última vez que os The Lemonheads estiveram em Portugal foi em 2008, quando actuaram nos festivais Santiago Alquimista e no Paredes de Coura.

Os bilhetes estarão disponíveis a partir desta sexta-feira, 16 de Maio, às 10.00.

LAV – Lisboa ao Vivo. 24 Set (Qua). 21.00. 27€.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp