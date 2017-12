The Loft: há um novo espaço de corte e costura em Lisboa

Anda com vontade de se atirar às agulhas? Abriu um novo ateliê de costura na cidade, o The Loft, que é também uma espécie de espaço de co-work para quem quer dar tudo no corte e na costura.

Nasceu pelas mãos de Ariane Arand, modelista de vestuário e formadora na área têxtil, e parte do grupo de entusiastas de costura The Sew Sisters. Os encontros eram na sala de estar de Arand juntamente com uma série de aficcionados pela área de várias nacionalidades.

“No início era tudo em minha casa, tinha mais de 50 temas de workshops, mas depois começou a haver demasiada gente e as pessoas queriam mesmo aprender à séria”, conta. “Senti a necessidade de ter um espaço só dedicado à costura e, claro, que estivesse pronto para responder a todos os pedidos que recebia”.

O The Loft tem mais espaço que a sala que antes servia de palco a estas aulas e está equipado com várias mesas individuais com máquinas de costura, mais de uma centena de revistas para inspiração e moldes prontos a usar ajustados a diferentes tipos de corpos. “Eu guio as pessoas através de todo o processo desde a escolha do tecido a níveis mais complicados quando for altura de pôr o pé no pedal da máquina e costurar. Gosto de ajudar toda a gente a saber escolher o tamanho, o padrão — tudo personalizado e ajustados ao formato do corpo”, explica Ariane.

O ateliê tem disponíveis vários workshops de agenda, mas também é possível usar o espaço para trabalhar durante uma, cinco ou dez horas (10€, 35€ e 50€, respectivamente). Se tiver um projecto a longo prazo aposte em comprar mensalidades.

+ Corte e costura em Lisboa