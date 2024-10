‘The Office’: Felicity Ward é a primeira mulher a chefiar o escritório

Desde que Ricky Gervais estreou The Office na BBC, em 2001, já foram produzidas 12 adaptações da série em vários países. A mais conhecida é a adaptação americana, que catapultou a carreira de Steve Carell (e não só). A febre do escritório chega agora ao outro lado do mundo e é da Austrália que sai a nova versão de The Office, que tem pela primeira vez uma mulher a assumir a chefia do escritório: Felicity Ward será Hannah Howard, diretora de uma empresa de embalagens chamada Flinley Craddick. Estreia a 18 de Outubro, na Prime Video.

Tudo começou quando Ricky Gervais estreou na BBC Two uma série ao estilo mockumentary, que acompanhava o dia-a-dia de uma sucursal de uma grande empresa de papel, de seu nome Wernham Hogg. Gervais foi também o protagonista, no famoso papel de David Brent, o gerente que passa a vida a tentar ser um chefe porreiro, amigo dos restantes funcionários. Entre eles Tim, interpretado por um muito jovem Martin Freeman (The Hobbit, Sherlock). Mas as tentativas são quase sempre embaraçosas, dando continuamente passos em falso nas goradas e cómicas tentativas de conquistar a equipa, incluindo inadvertidos comentários racistas ou sexistas.

©DR Ricky Gervais no 'The Office' original

A série prolongou-se por duas temporadas e a fórmula foi repetida com sucesso na adaptação americana, passada numa empresa de papel chamada Dunder Mifflin, alcançando as nove temporadas, e contando com Steve Carell ao leme do elenco durante sete temporadas, como Michael Scott. Elenco esse que incluía também John Krasinski (Jack Ryan), Phyllis Smith (Divertida-mente), Ed Helms (A Ressaca) ou Ellie Kemper (Unbreakable Kimmy Schmidt). A versão norte-americana adoptou algumas nuances no enredo, tornando Michael Scott um pouco menos incompetente do que o seu homólogo britânico (apesar de inconveniente, Scott era um bom vendedor). Mas não foi a única a ser produzida ao longo destas duas décadas. No total, foram desenvolvidas 12 adaptações nos mais diversos países – Alemanha, França, Canadá, Chile, Israel, Suécia, Chéquia, Finlândia, Índia, Polónia e Arábia Saudita –, que passaram a ter o seu próprio “escritório”, ancorado nas suas realidades. No entanto, nenhuma se destacou além fronteiras. A sorte do The Office australiano poderá ser outra, uma vez que irá estrear na Prime Video em vários países.

©DR O elenco de 'The Office' (Australia)

Da Austrália para o mundo

Felicity Ward é uma comediante australiana bastante conhecida no seu país e que arrisca popularidade no resto do mundo. Foi ela a actriz escolhida para o papel da gerente do escritório, tornando-se a primeira mulher a segurar o papel. A ela, junta-se um elenco dividido entre actores australianos e neo-zelandeses que vão tentar conquistar as audiências ao longo de oito episódios. O público português talvez já se tenha cruzado com Jonny Brugh (What We Do in the Shadows), Zoe Terakes (Nine Perfect Strangers), Edith Poor (O Poder do Cão), Pallavi Sharda (Lion) ou Claude Jabbour (Stateless).

Nesta mais recente adaptação, o arranque da acção é familiar para os fãs de escritórios passados, mas com um twist mais contemporâneo. Segundo reza a sinopse, quando Hannah Howard recebe a notícia da sede de que vão encerrar a filial e obrigar toda a gente a trabalhar a partir de casa, entra em modo de sobrevivência, fazendo promessas que não pode cumprir para manter a sua “família do trabalho” unida. Os funcionários da Flinley Craddick deixam-se levar pela chefe e têm de aturar as excentricidades de Hannah, enquanto trabalham para atingir objectivos impossíveis.

Co-produzida pelos BBC Studios Australia & New Zealand, pelos Amazon MGM Studios e pela produtora australiana Bunya Entertainment, a liderança no feminino também encontra expressão em Julie De Fina (Aftertaste) e Jackie van Beek (Wellington Paranormal), argumentistas e criadoras desta nova versão de The Office, que tem a benção de Ricky Gervais. “Estou muito entusiasmado com o facto de a a Austrália estar a refazer a minha pequena série do início do século. A política do escritório mudou um pouco em 20 anos, por isso estou ansioso por ver como é que eles lidam com um David Brent dos tempos modernos”, lê-se numa declaração divulgada há um ano, juntamente com o anúncio da nova série.

Prime Video. Estreia a 18 de Outubro

