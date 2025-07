'The Sims 4: Enchanted by Nature': uma nova viagem para outro mundo

Férias. Finalmente, estamos na época mais desejada. Mas, e se fosse possível fugir sem sair do lugar? E se fosse possível escapar, desligar do mundo e esquecer as obrigações sem ter que se preocupar com viagens, estadias, bagagens e seus derivados? Ora bem: é possível desde há muito e agora ainda com mais classe.

A resposta está em The Sims 4: Enchanted by Nature. Trata-se do 19.º pacote de expansão de The Sims 4 e já está disponível. Este conjunto de extras convida os jogadores a mergulhar num mundo repleto de fantasia e cenários naturais. Aqui, os Sims podem viver em perfeita sintonia com a natureza e explorar poderes místicos, seguindo os princípios da jogabilidade imersiva.

Se ainda tem dúvidas que esta é uma ótima hipótese de tempo de qualidade como se estivesse noutro mundo, fora das exigências do quotidiano, atente bem. Nesta expansão há um novo mundo — Innisgreen — dividido em três bairros distintos: Coast of Adhmor, Sprucederry Grove e Everdew Forest, cada um com as suas características específicas, cujos detalhes importa guardar até que o jogador os conheça em primeira mão (aí está o segredo de boa parte do sucesso deste franchise).

DR

As tarefas das personagens dividem-se entre as óbvias necessidades básicas e a recolha de elementos necessários à progressão do tempo – de alimentos a cristais. Há novos tipos de personalidade – "Plant Lover", "Mystical" e "Disruptive" – que moldam a forma como os Sims se podem relacionar com o mundo e com outras figuras que os rodeiam. E há um novo sistema de Equilíbrio Emocional que monitoriza o bem-estar espiritual: desajustes podem causar os chamados "Ailments" estranhas como “Greenie Meanie” ou “Simoleon Fever".

Uma das novidades é que os Sims podem agora tornar-se Fadas, escolhendo o caminho Harmonioso ou Discordante. Passam a ter habilidades especiais, como acelerar o crescimento de plantas, alterar humores, influenciar outros seres e até objectos. Inevitavelmente, há novas hipóteses de customização, de asas a tatuagens luminosas, de orelhas a dentes acentuados ou acessórios mágicos. Por falar em magia, com esta expansão é possível criar poções e elixires com base em ingredientes naturais, surgindo a hipótese de curar, quando for possível e necessário.

DR

A construção de estruturas é um dos elementos mais apelativos na história dos Sims e agora há novos tipos de arquitectura: camas de copa, móveis de troncos, lareiras rústicas, casas de fada disfarçadas e até candeeiros bioluminescentes. A roupa também ganha novos elementos, tal como os acessórios. E há mais música em Simlish adicionada à oferta já existente, de artistas como FKA Twigs ou Perfume Genius, e remisturas apresentadas como místicas.

Esta expansão quer ser um mergulho, sim, movimento típico e desejado quando chega a temporada das férias estivais. Mas aqui trata-se de um universo mágico, apelativo a jogadores que apreciam cenários naturais, temas relacionados com o fantástico e com o modo roguelike, em que a sobrevivência, num percurso sem rumo definido, é um dos grandes objectivos.

DR

Para isso, cruzam-se personagens que cultivam a vida ao ar livre e habilidades místicas. As possibilidades de construção revelam uma nova estética encantadora e a narrativa inclui aproximações a figuras como as fadas ou os alquimistas. O objectivo é dar uma nova dimensão ao que já conhecíamos do Sims 4, numa saga que já conta com 16 anos. Siga viagem. Vai ficar a ganhar.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp