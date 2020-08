The War on Drugs e Haim confirmados no NOS Alive'21

Bandas norte-americanas tocam no segundo e no último dia do festival, que se realiza entre 7 e 10 de Julho de 2021, no Passeio Marítimo de Algés.

The War on Drugs e Haim são as novas confirmações para o NOS Alive'21, que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, entre 7 e 10 de Julho. Eles tocam no segundo dia, a 8 de Julho. Elas tocam na última noite do festival.

Os norte-americanos The War on Drugs lançaram em 2008 o álbum de estreia, Wagonwheel Blues. Em 2011, Slave Ambient foi aclamado pela crítica e considerado um dos melhores discos do ano. Em 2017, A Deeper Understanding valeu-lhes um Grammy de melhor álbum rock.

As Haim são uma banda de pop-rock californiana composta por três irmãs. Vêm apresentar o novo álbum, Women in Music Pt. III, editado este Verão.

Da Weasel, Angel Olsen, Faith No More, Manel Cruz, Parcels e The Strokes são outros dos nomes já confirmados para o festival. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

+ Leia grátis a Time Out desta semana e aprenda a ser turista na própria cidade

Share the story