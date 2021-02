The Weeknd deve regressar a Portugal em Outubro de 2022

The Weeknd deve regressar a Portugal a 25 de Outubro de 2022, para um concerto na Altice Arena, em Lisboa. Se tudo correr bem.

O cantor anunciou esta quarta-feira as datas da sua After Hours World Tour, que terá início a 14 de Janeiro do próximo ano em Vancouver, no Canadá, e passará por 104 palcos da América do Norte e da Europa. Com o reagendamento da tournée de 2021, cancelada devido à pandemia, foram adicionadas 39 novas datas, na qual se inclui a paragem em Portugal.

Os bilhetes serão postos à venda na próxima segunda-feira, dia 8, às 9.00, no site da promotora Everything Is New.

The Weeknd lança esta sexta-feira The Highlights, álbum que reúne alguns dos temas mais conhecidos do artista. Dias depois, no domingo, sobe ao palco do Super Bowl, um dos eventos desportivos mais vistos em todo o mundo.

