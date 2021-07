Tiago Bettencourt percorre o Caminho de Santiago com concertos

Tiago Bettencourt está, neste momento, a percorrer o país para apresentar o seu mais recente álbum, 2019 Rumo ao Eclipse. Entre 20 e 25 de Julho, vai fazer uma pausa na digressão para dar seis concertos especiais em Caminha. Os seis locais escolhidos são freguesias do município que fazem parte do Caminho de Santiago, que é considerado Património Mundial da Humanidade pela UNESCO.

A música começa esta terça-feira no Forte do Cão, em Vila Praia de Âncora. O próximo concerto, na quarta 21, é no Forte da Lagarteira, também em Vila Praia de Âncora, e na quinta-feira, dia 22, o espectáculo está marcado no Santo Isidoro, em Moledo. Na sexta 23, o artista sobe ao palco nas Pedras Ruivas, em Seixas, e no sábado instala-se no Ferry Boat de Caminha. Para terminar, Tiago Bettencourt junta-se à sua banda no Cruzeiro da Independência, em Lanhelas, no domingo 25, Dia de Santiago.

© DR Calendário completo

Para esta digressão, Tiago Bettencourt recrutou uma equipa de vídeo e fotografia – da qual fazem parte nomes como Arlindo Camacho, Martim Torres e Maria Bicker – para captar alguns dos melhores momentos de cada dia. O resultado vai ser transformado num filme e num livro fotográfico – ambos serão editados ainda em 2021.

Todos os concertos começam às 19.00 e têm uma lotação máxima de 40 lugares. Os bilhetes são gratuitos e devem ser levantados nos Postos de Turismo de Caminha e de Vila Praia de Âncora.

