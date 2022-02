Tiago Bettencourt vai finalmente apresentar o novo disco em Maio

‘2019 Rumo ao Eclipse’ saiu em Outubro de 2020. Mas as canções do sexto álbum de originais do músico só vão ser tocadas ao vivo em Lisboa a 21 de Maio, no Capitólio.

É estranho adjectivar como novo o mais recente álbum de Tiago Bettencourt, 2019 Rumo ao Eclipse. Afinal, já saiu em Outubro de 2020. Mas entre o pára-arranca dos confinamentos e a pandemia em curso, só a 21 de Maio, às 22.00, é que Lisboa vai poder ouvir ao vivo as suas canções, no Capitólio. A novidade é essa.

Apesar da apresentação oficial em Lisboa (e no Porto) estar marcada para Maio, já houve algumas oportunidades para ouvir as faixas do sexto álbum de originais do cantor e compositor português – ao longo do ano passado, o músico actuou várias vezes noutros pontos do país. E até esteve no Coliseu de Lisboa em Dezembro, a tocar as canções do projecto Tiago na Toca.

Em jeito de aquecimento para a nova leva de espectáculos ao vivo, acaba de chegar às plataformas digitais o teledisco de “Não Queiras Mais de Mim”, realizado pelo próprio Tiago Bettencourt, com Martim Torres. É uma das canções que Tiago e a sua banda vão tocar no seu regresso a Lisboa.

Os bilhetes para o concerto do Capitólio já se encontram ao vivo online e nos locais habituais. O preço é só um: 22€.

