Tim Bernardes mostra ‘Mil Coisas Invisíveis’ aos coliseus em 2024

É um dos mais gabados cantores e compositores brasileiros dos últimos anos. Ainda agora esteve em Paredes de Coura, mas regressa a Portugal no início do próximo.

Tem pouco mais de 30 anos de vida e uma década de carreira, ao lado de O Terno, mas já é um sério caso de popularidade. Por cá, o nome Tim Bernardes tem suficiente peso para os sites do Expresso e outros meios o puxarem para o título de reportagens sobre o Vodafone Paredes de Coura deste ano. E, nem um dia depois de ter tocado no festival minhoto, já tem o regresso a Portugal marcado.

Os próximos espectáculos do cantor brasileiro em solo nacional estão agendados para os coliseus do Porto e de Lisboa, respectivamente a 31 de Janeiro e 1 de Fevereiro de 2024. A sala portuense é maior do que a Casa da Música, onde veio apresentar o segundo disco a solo, Mil Coisas Invisíveis, há menos de um ano, mas já é repetente no Coliseu dos Recreios, que esgotou para o ver em 2022.

Não é só cá que a sua música, herdeira das canções docemente psicadélicas feitas entre o Brasil, os Estados Unidos e as ilhas britânicas nos 60s e 70s, faz sucesso. Do outro lado do Atlântico, no seu Brasil natal, figurões como Tom Zé, Gal Costa ou Maria Bethânia pediram-lhe cantigas emprestadas. O culto chega até aos EUA, com os Fleet Foxes a convidarem-no para cantar no mais recente disco.

Há cerca de um ano, em entrevista à Time Out, o brasileiro descreveu Mil Coisas Invisíveis como “um livro de ensaios, de reflexões sobre coisas que me ocorreram nos últimos dois, três, quatro anos”. São essas “reflexões”, mais umas quantas canções do anterior álbum a solo, Recomeçar, que se vão ouvir nos coliseus. No Porto, os bilhetes custam entre 35€ e 45€, e em Lisboa vão dos 25€ aos 50€. Já se encontram à venda online e nos locais habituais.

Coliseu dos Recreios. 1 Fev (Qui). 21.30. 25€-50€

