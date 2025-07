Tim celebra 50 anos de carreira com dois concertos no São Luiz

Tim vai celebrar 50 anos de carreira com dois concertos especiais no Teatro São Luiz, em Lisboa, a 20 e 21 de Setembro. A notícia foi avançada pela Blitz, que revela também que estas actuações vão contar com uma série de convidados com quem o músico se tem cruzado ao longo das últimas cinco décadas.

O primeiro concerto, marcado para a noite de 20 de Setembro, contará com os Xutos & Pontapés. No segundo, a 21 de Setembro, às 17.00, sobem ao palco a Resistência e os Tais Quais. Em ambos os espectáculos, o músico será ainda acompanhado por outros nomes da música portuguesa como Teresa Salgueiro, Pedro Jóia, Jorge Palma e Rui Veloso.

Para além dos concertos no São Luiz, o músico prepara ainda outras acções comemorativas. De acordo com a agência AMG Music, haverá “concertos, acções especiais e algo mais” a anunciar em breve, com iniciativas previstas para esta temporada e para 2026.

O Teatro São Luiz foi o espaço escolhido para os concertos comemorativos por ser, nas palavras de Tim, “uma sala muito importante” na sua vida. “Foi onde se estreou a Resistência e onde vi uma série de coisas, também, ao longo do tempo”, explica o artista que iniciou a carreira em 1975 em grupos de baile e se tornou conhecido do grande público à frente dos Xutos & Pontapés.

Teatro São Luiz (Chiado). 20-21 Set (Sáb-Dom)

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp