Time In vence Prémio SAPO na categoria de Media e Entretenimento

O portal SAPO distinguiu as melhores marcas e trabalhos no universo digital português, com a campanha Time In a ser premiada no sector de Media e Entretenimento.

A 20ª edição dos Prémios SAPO, que distinguem o que de melhor se faz no panorama digital nacional, entregou 29 galardões a várias marcas e meios do universo publicitário e da comunicação social, numa cerimónia realizada na quinta-feira, 23 de Setembro, em Lisboa. A campanha Time In, criada pela Time Out Portugal em parceria com o MEO para reflectir a nova realidade mundial durante os meses de confinamento, foi a vencedora na categoria de Media e Entretenimento.

A Time Out mudou para Time In no início da pandemia, em Março de 2020, alterando pela primeira vez – depois de 13 anos em Portugal – o seu nome e logótipo para reflectir um shift digital em todas as plataformas da marca. Numa campanha conjunta com o MEO, assente na criação de edições semanais Time In em formato de e-reader, a equipa editorial deixou de estar de olho na rua durante uns meses. Continuou a escrever-se sobre o melhor da cidade, mas para fazer dentro de casa.

Em Outubro do ano passado, a iniciativa foi distinguida pela primeira vez: venceu o Bronze na cerimónia virtual de prémios da Media Week, que decidiu distinguir as melhores inovações nos media como resposta aos desafios criados pela pandemia da Covid-19. Agora, com Portugal já em processo de desconfinamento, a campanha desenvolvida em conjunto com o MEO volta a ser galardoada nos Prémios SAPO. A lista completa de vencedores pode ser consultada aqui.

Actualmente, a Time In já voltou a ser Time Out, mas as edições semanais, que saem sempre à quarta-feira, continuam a ser digitais e gratuitas. Para ler em papel, há uma nova revista premium, com periodicidade trimestral. O terceiro número chega às bancas no início de Outubro.

+ Descubra todas as edições digitais e gratuitas Time In e Time Out Portugal

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana