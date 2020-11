Time Out edita revista premium para o Natal

2020 foi um ano diferente, mas uma coisa ninguém nos tira: o Natal. E é por isso que a Time Out – que durante a quarentena se transformou provisoriamente em Time In, juntando as redacções de Lisboa e do Porto, e que em Maio regressou como Time Out Portugal, num formato de bolso, digital, semanal e gratuito – volta às bancas na próxima semana com uma revista muito especial. São quase 150 páginas dedicadas à quadra, com centenas de ideias de presentes para toda a família e tudo para uma consoada perfeita – da decoração ao bacalhau.

Mais do que uma revista, a Time Out Especial de Natal é uma declaração de amor aos negócios locais e às marcas nacionais que são, mais do que nunca, a melhor ideia para encher o sapatinho e fazer a festa. A capa foi bordada à mão, em ponto de cruz, por Marta Ramos (mais conhecida por Ginger & Stitch). As lojas que nasceram neste ano de excepção, as marcas pequenas que precisam do nosso apoio para sobreviver e os restaurantes que se reinventaram com menus especiais de Natal para levar para casa têm lugar de destaque numa revista premium que inclui ainda o melhor da agenda natalícia de Lisboa e do Porto.

O Especial de Natal é ainda um marco no regresso às revistas em papel. No final de Março, quando a pandemia atingiu Portugal, a Time Out deixou de fazer chegar às bancas as habituais edições de Lisboa e do Porto, permanecendo essencialmente digital. Ao longo destes meses, respondendo à procura quer dos leitores quer dos principais anunciantes, foi possível lançar três edições impressas, além das edições semanais digitais: dois especiais de Verão, um para Lisboa e outro para o Porto, e um especial Outono/Inverno. Com esta revista de Natal, a Time Out renova, com particular veemência, a intenção de voltar a estar com regularidade nas mãos dos seus leitores.

Time Out Especial Natal 2020. Dezembro. 5€

