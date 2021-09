Time Out Lisboa de Outono chega este fim-de-semana – dê ao pedal até às bancas

As histórias de quem põe Lisboa no pelotão da frente da mobilidade sustentável é o tema de capa da nova edição, mas há muito mais para ler e um Dois por Um especial de aniversário com 14 ofertas imperdíveis.

O Outono chegou à cidade. E estava mesmo a pedi-la: mais uma edição da Time Out Lisboa. A nova revista chega às bancas já este fim-de-semana, com 148 páginas de reportagens, entrevistas, tendências e novidades.

O tema de capa, por exemplo, conta as histórias mais surpreendentes de quem pedala, acelera ou simplesmente desliza pela cidade, pondo Lisboa no pelotão da frente da mobilidade sustentável. Histórias de quem mudou de vida ou anda com a família às costas sem precisar de mais do que duas rodas. À boleia vem um guia de lojas, oficinas e projectos notáveis que estão a mudar (ou a projectar) a paisagem de Lisboa e a fazer dela um lugar mais amigo do ambiente.

Mas há mais, muito mais: falámos com o produtor, o realizador e os protagonistas da série Glória, a primeira portuguesa original da Netflix; traçámos um roteiro do humor na cidade, que tem cada vez mais gente a querer rir – ou a querer fazer rir; e juntámos os colectivos que estão a agitar o panorama gastronómico da cidade.

Também fomos tentar perceber como os livros foram parar ao Tik Tok; enumerámos os desafios que Pedro Penim tem pela frente com a direcção artística do D. Maria II; e andámos atrás de Dante, que apesar de 700 anos está aí para as curvas. Há ainda espaço para o sério caso de amor entre a moda e a arte, as cores do fotógrafo David Tutti dos Reis e as típicas vilas operárias de Lisboa, além de uma conversa com o francês Vincent Farges. É que o chef estrelado, dono do Epur, é a grande novidade do Time Out Market.

A nova Time Out Lisboa chega às bancas dias depois do aniversário. E para celebrar 14 anos, trazemos de volta um dos conceitos mais queridos dos nossos leitores: o Dois por Um, com 14 ofertas imperdíveis na cidade.

Já está a pedalar até à banca mais próxima?

