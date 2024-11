Time Out Market abre no Bahrain já em Dezembro

De Lisboa para o mundo. Tem sido assim desde que o Time Out Market, que reúne o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto, abriu em 2014 no Mercado da Ribeira. Dez anos depois, são já nove os mercados espalhados pelo mundo, de Barcelona a Nova Iorque ou Dubai. Em Dezembro, o portfólio cresce com a abertura, no dia 2, do Time Out Market Bahrain.

No total, o novo mercado contará com a presença de 14 marcas daquela região. Do japonês de fusão By Mirai aos sabores sul-americanos do Circa. Há cozinha italiana com o Fatto e gastronomia libanesa com o Ô Liban. "O mercado não só explorará a vibrante oferta culinária do Reino, como também destacará o seu potencial como um destino global para os amantes de gastronomia de todo o mundo", nota, em comunicado, Ian Russell, director-geral do Time Out Market Bahrain.

Com três mil metros quadrados, o espaço terá 11 restaurantes, um espaço de sobremesas, um café, um palco para actividades e espectáculos e um terraço. A lista completa pode ser lida aqui.

Building 2758, Road 4650, Block 346, Sh. Khalifa Highway, Manama. 10.00-00.00

