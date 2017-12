Time Out Market chega a Chicago em 2019

Nasceu em Lisboa mas está a espalhar-se pelo mundo fora. Depois de Miami e de Boston, o Time Out Market chega a Chicago.

É no Fulton Market District, onde a movida cultural e gastronómica de Chicago está ao rubro, que em 2019 vai nascer o Time Out Market.

À imagem do que aconteceu com o histórico Mercado da Ribeira no Cais do Sodré, que recebeu mais de três milhões de visitantes só em 2016, também na cidade norte-americana a Time Out vai recuperar um edifício que remonta ao século XIX.

16 restaurantes e 600 lugares espalhados por 4500 metros quadrados, além do primeiro rooftop com a assinatura da Time Out: assim será o Time Out Market de Chicago, que abre um ano depois do mercado de Miami.

