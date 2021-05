Time Out Market reabre no dia 1 de Junho

O food hall do Mercado da Ribeira está prestes a reabrir portas, com todas as medidas de segurança e a promessa de sempre: o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto.

É já no dia 1 de Junho que o Time Out Market de Lisboa volta a abrir portas, depois de mais de seis meses encerrado devido à pandemia. A partir do próximo mês vamos poder voltar a ter o melhor da cidade debaixo do mesmo tecto, com todas as medidas de segurança asseguradas.

Enquanto o dia 1 não chega, saiba como pode matar saudades do mercado:

Hugo Macedo Ivo Canela

Todas as coisas maravilhosas – O monólogo, brilhantemente interpretado por Ivo Canelas, está de volta ao Estúdio Time Out para mais uma temporada. Até ao final de Maio, Ivo Canelas volta a vestir a pele de uma criança de sete anos que vai crescendo à frente do público, numa arena em que todos são chamados a rir de perto com as amarguras do crescimento, em plena sintonia com uma extensa lista de coisas maravilhosas que nos mostram a felicidade de estarmos vivos. Bilhetes na Ticketline

Quiosque do Mercado – O quiosque vermelho do Jardim D. Luís I já reabriu e é um dos espaços do mercado onde o verbo “esplanadar” pode ser praticado sem restrições, além das vigentes, claro. A esplanada está agora aberta todos os dias das 11.30 às 21.30 com os cocktails do costume, pizzas, tostas, saladas e waffles para acompanhar.

©Inês Felix Pasteis de Nata da Manteigaria

Manteigaria – Pastéis de Nata – Já não falta tudo para regressar ao dito “normal”. Já temos café, pastéis de nata e uma esplanada, três razões mais do que suficientes para um lisboeta ser feliz. A Manteigaria é o único espaço do food hall do Time Out Market que está a funcionar normalmente e que serve pastéis de nata quentinhos e sempre a sair.

Pap’Açôrda – Durante todo o confinamento, a cozinha da chef Manuela Brandão nunca parou. Pode levar para casa uma selecção de pratos clássicos em take-away (21 346 4811) ou pedir a entrega (Glovo, Uber Eats e Volup). Agora já é possível reservar mesa e vir provar todos estes pratos no restaurante.

