Time Out vence Escolha do Consumidor e Prémio Cinco Estrelas 2020

O ano ainda não terminou e já se adivinham bons horizontes para 2020. A Time Out acaba de receber dois prémios decididos pelos seus leitores: o Prémio Escolha do Consumidor 2020 na categoria “Imprensa de Cultura” e o Prémio Cinco Estrelas 2020 na categoria “Revistas de Viagem e Lazer”.

Na 8ª. edição do Prémio Escolha do Consumidor, anunciado ontem, a Time Out alcançou o primeiro lugar na categoria “Imprensa de Cultura”. No mesmo dia, outra distinção. A Time Out foi também vencedora da 6.ª edição Prémio Cinco Estrelas 2020 na categoria de “Viagem e Lazer”.

O Prémio Escolha do Consumidor distingue as marcas que mais satisfazem o consumidor, com o objectivo de o ajudar a fazer uma compra informada. Uma avaliação feita através de testes independentes realizados junto de público de todo o país. Na mesma categoria de “Imprensa de Cultura”, concorriam outras 17 publicações, incluindo o Ípsilon do Público e a Notícias Magazine, publicada pelo Diário de Notícias e Jornal de Notícias. No total, a Escolha do Consumidor avaliou mais de 900 marcas em mais de 150 categorias.

Por ser uma das grandes vencedoras, a Time Out sobe ao palco no dia 9 de Janeiro de 2020 para receber o título de “Marca nº1 na Escolha do Consumidor”. E, porque uma boa notícia nunca vem só, a Time Out volta ao pódio no dia 31 desse mês, para receber o Prémio Cinco Estrelas 2020, no LX Factory.

Os Prémios Cinco Estrelas são também decididos pelo público. A escolha faz-se através de um sistema de avaliação que inclui três fases de testes e estudos de mercado com os consumidores e inclui critérios como a notoriedade, criatividade, confiança e inovação. Em todos esses critérios numa a Time Out recebeu sempre uma pontuação sempre acima dos 7, numa escala de 1 a 10. Na soma ponderada, a avaliação final atingiu os 79,20%.

A Time Out é escolha. Dia após dia na edição online, semana após semana nas bancas, nas edições regulares de Lisboa e Porto, e nas edições especiais que vamos semeando um pouco por todo o país, o que oferecemos é um olhar assumidamente selectivo. Procuramos, experimentamos, comparamos, escolhemos. E é por isso que nada nos deixa mais orgulhosos do que sermos escolhidos também. A si, que nos continua a escolher, muito obrigado.

