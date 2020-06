Tingir tecidos com desperdício alimentar? Este workshop ensina-o

Juntar as modas e a arte ao desperdício alimentar é possível e qualquer um fazê-lo com um empurrãozinho de quem mais sabe destes ofícios. O estúdio JoyFood, do projecto Joy Food Experiences, recebe nos dias 16 e 21 de Julho um workshop de tingimento natural com direito a jantar vegetariano.

Esta é uma daquelas experiências que no fim vem com a mensagem “Por favor, repita isto em casa”. Joana Trindade Bento e Alice Artur dão a cara pela Joy Food Experiences, um projecto de catering e eventos que cria comida e experiências à volta da mesa. A pandemia pôs um travão aos planos que tinham para a abertura de portas do novo ateliê, nos Prazeres. Mas agora ninguém pára este espaço de 150 m2 com cozinha, zona de trabalho, mesa de refeição e um terraço para receber eventos e workshops.

A 16 de Julho – e novamente no dia 21 – recebem o primeiro workshop de tingimento natural com a ajuda de uma das residentes do estúdio, Tamara Bigot, do projecto Distinto Lisboa. A ideia é aprender a tingir tecidos com desperdício alimentar, ao mesmo tempo que se fala sobre o papel das mulheres na arte secular do tingimento, da sua história, da sua herança e de que forma se podem utilizar esses conhecimentos na sociedade moderna.

O workshop inclui ainda jantar, uma refeição veggie que estará nas mãos de Joana e Alice que fazem da cozinha o epicentro da Joy Food Experiences, onde a matéria-prima são os alimentos, sazonais e frescos e a criatividade a ferramenta com que os trabalham.

A lotação é limitada a dez participantes, para que seja possível manter as normas de segurança e higiene a que estes tempos obrigam.

As inscrições são feitas enviando uma mensagem para o Instagram @distinto_lisboa, e será depois articulada a reserva do bilhete (35€) e o pagamento. São aceites crianças a partir dos 8 anos, e o preço fica nos 20€.

O workshop começa às 19.00, mas convém chegar mais cedo, e prolonga-se até às 21.00.

Rua Maria Pia, 128 (Campo de Ourique). 16 de Julho 19.00. 35€. Bilhetes através do Instagram @distinto_lisboa.

