Tinta-da-China lança clube de leitura e caixa de subscrição

A editora independente Tinta-da-China criou uma caixa de subscrição literária, que inclui vários benefícios para quem a subscrever. Com uma assinatura de seis meses ou um ano, os leitores têm direito a receber em casa um livro e um brinde surpresa todos os meses. A selecção do título é feita pela equipa editorial entre as novidades do catálogo e há mais benefícios para além do incentivo à leitura.

“Ler um livro é a actividade mais solitária e intelectualmente completa que existe. Com o Clube, o que procuramos é a partilha (de ideias, de afinidades, de conhecimento) com outros leitores”, escreve a editora da Tinta-da-China, Bárbara Bulhosa, em comunicado. Na mesma nota, dá-se conta da existência de dois planos de assinatura: mensal, desde 15€ por mês, ou anual, desde 14€. Durante o período de lançamento, as inscrições estão abertas até 15 de Fevereiro. A primeira caixa literária deverá ser enviada entre os dias 20 e 25 do mesmo mês.

Além da oferta de um Livrário no momento da inscrição, os subscritores do Clube Tinta-da-China recebem 20% de desconto em todo o site da editora durante o período de assinatura (excepto livros publicados há menos de 18 meses), 40% de desconto em todas as Oficinas Tinta-da-China, acesso a sessões de conversa online ou presencial, 30% de desconto na assinatura da revista literária Granta em Língua Portuguesa, um mês grátis de assinatura online do jornal Público e três meses de acesso livre à edição online da revista literária Quatro cinco um.

