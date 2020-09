Tinta da China prolonga Feira do Livro online com os livros do dia

Há sempre quem não tenha tido tempo para folhear as novidades em mais uma edição da Feira do Livro. Por isso, a editora Tinta-da-China montou uma feira online com os livros do dia que estiveram na feira. Decorre apenas desta segunda-feira, 14, até quarta, dia 16 de Setembro.

Esta edição da Feira do Livro, que celebrou este ano 90 anos, aconteceu num formato diferente, mais controlado, mas ainda assim com a dimensão que um evento destes pede. Teve o seu último dia neste domingo, 13, e apesar de ter ocupado o Parque Eduardo VII ao longo de três semanas, há sempre quem não tenha tido oportunidade de passar os olhos pelas lombadas. Isso e aproveitar os descontos do Livro do Dia, o livro que cada editora destaca a cada dia da feira e que tem um preço especial.

A pensar nos leitores ocupados e nos distraídos, a Tinta-da-China anunciou que a partir desta segunda, 14, até quarta, 16, fará uma espécie de feira do livro online. Decorre no site da editora e ao longo destes três dias pode comprar todos os livros do dia com o preço a que estes tiveram na Feira.

Na lista estão livros como Caviar é uma Ova, de Gregório Duvivier, Balada para Sophie, de Filipe Melo e Juan Cavia, Estar Vivo Aleija, de Ricardo Araújo Pereira, Alguns Humanos, de Gustavo Pacheco, Brasil Em Campo, de Nelson Rodrigues, Diário de um Zé Ninguém, de George Grossmith, Jóquei, de Matilde Campilho, De Esquerda, Agora e Sempre, de Mark Lilla, ou Cidade Infecta, de Teresa Veiga.

A campanha relâmpago e os respectivos livros estão disponíveis aqui, sendo que os portes de envio são gratuitos para Portugal, e as compras estão limitadas ao stock existente.

