‘Todas as Coisas Maravilhosas’, de Ivo Canelas, prolonga-se até 26 de Março

O actor anunciou, esta terça-feira, 26 novas sessões extra do monólogo em cena no Estúdio Time Out. Os bilhetes custam 20€.

Depois de todas as datas esgotadas durante o mês de Janeiro, o monólogo Todas as Coisas Maravilhosas, de Ivo Canelas, terá novas sessões em Fevereiro e Março. O anúncio foi feito esta terça-feira, com 26 novas datas para o espectáculo escrito por Duncan Macmillan, entre os dias 22 de Fevereiro e 26 de Março, no Estúdio Time Out. Os bilhetes para as novas datas já estão à venda, custam 20€.

A peça recorda a importância de reconhecermos e nos deslumbrarmos com as coisas que nos rodeiam, através de uma lista – a de todas as coisas maravilhosas que há no mundo – que um miúdo decide começar a fazer aos sete anos para combater as tentativas de suicídio da mãe.

Tendo a saúde mental como tema central, o monólogo, que estreou em 2013 no Fringe Festival e que já foi levado a cena em diversos países, valeu ao actor português o Prémio Espectáculo Solo pelo Guia dos Teatros 2020. O prolongamento do espectáculo chega após três temporadas totalmente esgotadas, com mais de 15000 espectadores.

Estúdio Time Out. Avenida 24 de Julho, 49 (Cais do Sodré). 210 607 403. 22 Fev-26 Mar. 20€

