Todas as ligações de barco no Tejo vão ser interrompidas esta quinta-feira à tarde

DR (via TTSL) | Ligações fluviais do Tejo

No dia 15 de Maio, esta quinta-feira, e com particular ênfase no período da tarde, o serviço regular de ligações fluviais prestado pela Transtejo Soflusa (TTSL) será interrompido, informa a empresa. A decisão surge na sequência de um plenário "convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da TTSL" e incide sobre todas as ligações, ou seja, entre Lisboa e o Barreiro, Cacilhas, Montijo, Seixal, Porto Brandão e Trafaria.

A ligação Lisboa-Barreiro-Lisboa é a mais afectada, com a interrupção a começar às 12.55 (hora de saída do último barco do Barreiro) e com a retoma da circulação às 18.45, a partir do Terreiro do Paço, como mostram os horários referentes à paralisação, divulgados pela empresa.

DR Interrupção das ligações fluviais

"Os terminais e estações fluviais são encerrados nestes períodos, por questões de segurança", dá conta ainda a TTSL na sua página de internet.

