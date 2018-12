Tom Jones vem ao edpcooljazz em Julho

O edpcooljazz está a pôr a carne toda no assador, como sói dizer-se. Depois de Diana Krall e Jamie Cullum, dois nomes bem conhecidos da organização, Tom Jones é o nome que se segue.

O concerto, a 25 de Julho de 2019 no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, será o primeiro do cantor em Portugal em 16 anos. No alinhamento, estarão os sucessos cantados ao longo dos anos.

No activo há mais de meio século, o crooner galês emprestou a voz a todo o tipo de canções: pop, r&b, soul, country, gospel. Pelo caminho, vendeu para cima de 100 milhões de discos e teve dezenas de canções nos tops.

Os bilhetes para este concerto já se encontram à venda e o preço varia entreos 45€ e os 140€.

