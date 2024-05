Torre de Belém e Cristo Rei iluminam-se de azul e amarelo esta noite

A Torre de Belém e o Cristo Rei, em Almada, vão iluminar-se esta quinta-feira, 9 de Maio. A ideia é, por um lado, celebrar o Dia da Europa; e, por outro, apelar ao voto nas eleições europeias.

A data escolhida evoca a histórica Declaração Schuman, a 9 de Maio de 1950, no qual o estadista francês Robert Schuman avançou com a proposta de uma entidade europeia supranacional como a actual União Europeia (UE), que tem eleições marcadas para o próximo mês de Junho, entre os dias 6 e 9, nos 27 Estados-membros.

Para apelar ao voto, aproveita-se o Dia da Europa para fazer uma campanha eleitoral, que abrange mais de 60 cidades europeias. Em Portugal, vão ser iluminados com as cores da bandeira da UE (azul e amarelo) mais de 30 os edifícios ou monumentos, incluindo ainda os Paços do Concelho e o Palácio de São Bento, sede da Assembleia da República.

“Use o seu voto. Ou outros decidirão por si”, é o slogan da iniciativa. Em Portugal, as eleições acontecem a 9 de Junho e, além de poder exercer voto antecipado, também será possível votar em mobilidade. Ou seja, no local onde se encontrar dentro do país e não apenas na sua mesa de voto habitual.

Programa celebrativo

Até ao final do mês de Maio, comboios suburbanos em Lisboa e no Porto, bem como um dos eléctricos tradicionais da capital, vão circular decorados com ilustrações de Marta Nunes, inspiradas pelo projecto europeu.

Já esta quinta-feira, dia 9 de Maio, está previsto um evento celebrativo na Fundação Champalimaud, das 17.30 às 20.00, que terá um momento de música ao vivo com a Orquestra Geração, seguido de uma regata europeia organizada pelo Clube Naval de Lisboa, antes do DJ set, a partir das 19.10.

+ Leia, grátis, a edição digital da Time Out Portugal deste mês