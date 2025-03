Tour de Björk que passou por Lisboa vai chegar aos cinemas

O concerto da digressão que trouxe Björk a Lisboa pela última vez, em Setembro de 2023, vai chegar aos cinemas portugueses dentro de algumas semanas. Björk: Cornucopia estreia-se a 7 de Maio e será exibido em pelo menos 25 países, incluindo Portugal.

Gravado em 4K HDR, este filme-concerto mostra o espectáculo que passou pela MEO Arena (então Altice Arena). Com 99 minutos de duração, a versão cinematográfica do concerto conta ainda com três videoclips escolhidos pela cantora islandesa, complementando a experiência visual e sonora.

“Cornucopia”, digressão que passou por Lisboa, começou por ser uma residência de oito noites no espaço cultural nova-iorquino The Shed, em 2019, inspirada pelo álbum Utopia, na altura já com dois anos. Mas agora, além dessas canções, inclui também os temas de Fossora, do ano passado. Segundo Björk, este espectáculo multimédia “sempre foi pensado com a intenção de se tornar um mundo tanto para a Utopia como para o álbum que viria depois”.

Ao lado da islandesa, estiveram em palco o septeto de flautas Viibra e outros instrumentistas que a têm acompanhado em discos e concertos. Já a componente visual do espectáculo, que inclui a projecção de vídeos e imagens, foi da autoria de Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M. A cenografia é de Chiara Stephenson.

Os bilhetes para Björk: Cornucopia estarão disponíveis a partir de 27 de Março, e a lista de cinemas portugueses onde o filme será exibido será anunciada em breve no site oficial da artista.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp