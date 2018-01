Toy junta-se aos Ena Pá 2000 no Titanic Sur Mer

Se é da opinião que o cantor de "Chama o António" abrilhanta qualquer casa, cancele já todos os compromissos nocturnos que tinha para 2 de Fevereiro. Toy junta-se aos Ena Pa 2000 no Titanic Sur Mer.

Se este Titanic fosse o original, ninguém negaria um bocadinho daquela malfadada tábua de madeira a António Manuel Neves Ferrão — Toy, o seu nome de guerra, estaria sempre são, salvo e seco. Na noite de 2 de Fevereiro, o barco não vai ao fundo, mas ninguém garante que a casa não venha a baixo.

O intérprete de hinos memoráveis do cancioneiro popular passa pelo Titanic Sur Mer, no Cais do Sodré, para um encontro em palco com os não menos relevantes Ena Pá 2000. O resultado desta fusão ao vivo e a cores dá pelo nome de "Ena Toy 2000" e o evento nas redes sociais faz-se acompanhar pela seguinte descrição: "O genial cantautor Toy vai comparecer em pessoa e estabelecer uma parceria com os Ena Pá 2000 numa noite prenhe de romantismo. Êxitos como "Estupidamente apaixonado" e "Sensual" emparelharão com"quero poder contigo" e todo o repertório ena pá doismilesco!".

Segue uma ajudinha para não aparecer às cegas.

Podíamos acrescentar algo mais a este texto, mas não vale a pena. Mais vale aparecer. Entretanto, promova uma revisão do código da estrada.