Traça: três dias de cinema, música e arte no bairro do Rego

De 13 a 15 de Outubro, o bairro do Rego recebe uma nova edição da Traça. No dia 14, a mostra conta com um concerto de Noiserv.

A Traça vai ocupar o bairro do Rego, entre os dias 13 e 15 de Outubro. No centro da mostra vão estar os filmes de família do Arquivo Municipal de Lisboa, numa programação que inclui ainda concertos, sessões de cinema, performances, workshops, gastronomia e instalações artísticas.

Este ano, o evento que acontece desde 2015 é organizado pela plataforma Gerador, e a “arte de bem receber” serve de mote. Apresentados em vários espaços improváveis do bairro do Rego, os 40 momentos da Traça são de entrada gratuita. No Grupo Excursionista Os Económicos, Noiserv tem concerto marcado para 14 de Outubro, às 21.30. Na instalação artística Assim se ouvem as Imagens, também lá apresentada, o artista cria novos sons para uma selecção de filmes de família do Arquivo Municipal de Lisboa. Pode ser visitada das 18.00 às 22.00, dia 13, das 11.00 às 22.00, dia 14, e das 11.00 às 19.00, dia 15.

2 de Janeiro, performance poética dos actores Almeno Gonçalves e Patrícia Pinheiro, é levada até à oficina de automóveis José Marinho, a 15 de Outubro, às 15.00. Conexão, de Carlos Tavares Pedro, performance em torno de imagens do arquivo de filmes de família que inclui músicas que interagem com a dança de Ale D’Afrique, é apresentada no primeiro piso do Mercado do Bairro Santos, a 13 de Outubro, às 21.00, no dia 14, das 11.00 às 21.00, e, no último dia da mostra, entre 11.00 e as 19.00.

Juntando um novo ambiente sonoro a imagens do arquivo, a banda Sampladélicos actua no Avenidas, espaço do programa Um Teatro em Cada Bairro, às 22.00, no dia 13 de Outubro. Laísa Craveiro e Vivi protagonizam o único momento de dança dos três dias de mostra. Já Passou por Aqui é apresentada na Oficina José Marinho, dia 15 de Outubro, às 19.00.

Projecto Manifesta, d’Os Possessos, é uma performance inédita criada para o bairro do Rego. No primeiro dia, serve de abertura à Traça, às 18.00, no Grupo Excursionista Os Económicos. Volta a ser apresentada no Mercado do Bairro Santos, a 14, e no Avenidas, a 15, à mesma hora.

A família Ezequiel, uma família do bairro, foi convidada pela organização da mostra a realizar filmagens dos seus momentos familiares. O resultado foi a curta-metragem Uma Curta sobre a Família Ezequiel, de Matilde Calado, que é exibida, entre as 18.00 e as 22.00, dia 13, entre as 11.00 e as 21.00, dia 14, e entre as 11.00 e as 19.00, dia 15, sempre no Avenidas.

A programação estende-se ainda a mais espaços da Rua da Beneficiência, como o Pinto’s Cabeleireiros, o café Galão 2, a ADAS (Associação para o Desenvolvimento e Apoio Social do Bairro do Rego) e a sede nacional do PCP. Nestes espaços, os visitantes encontram diversas instalações artísticas, performances, exposições e um ciclo de conversas dedicadas à memória, identidade, cidade e as suas comunidades. No site do Gerador encontra o programa completo.

A narrativa em torno da edição deste ano da Traça teve como referência a história deste bairro lisboeta, situado entre a Praça de Espanha e o Campo Pequeno, que surgiu para albergar os trabalhadores do Hospital de Santa Maria e foi recebendo, ao longo dos anos, vários moradores.

Bairro do Rego (vários locais). 13-15 Out, vários horários. Entrada livre

