Trampolim Gerador volta ao Lumiar com seis sábados de música, conversas e poesia

A cada passo que der vai tropeçar em cultura. O Gerador, plataforma de acção e comunicação de cultura portuguesa, tem levado o Trampolim a bairros e praças lisboetas. Neste ano tão atípico, não desistiram e estão de regresso à casa que sempre os acolheu, o Lumiar. Em vez de um dia de festival, passa a seis sábados, sempre com um programa que saltita entre entrevistas, gastronomia, música, exposições e poesia. Começa este sábado, 10.

Se dantes o Gerador fazia parar o trânsito da Alameda das Linhas de Torres, agora, os eventos terão de ser, inevitavelmente, mais pequenos, mais controlados e sem a grandeza de antes. Ao longo de seis sábados – 10, 17 e 24 de Outubro e 7, 14 e 28 de Novembro – a esplanada da Central Gerador, junto à Junta de Freguesia do Lumiar, será palco da programação diversa que vai sendo anunciada semana a semana.

A primeira edição do novo formato do Trampolim Gerador acontece já este sábado, dia 10, e arranca às 18.00 com uma entrevista ao vivo com Alexa Santos, que trabalha em Serviço Social há mais de dez anos e é activista pelos direitos de pessoas LGBTQIA+ e feminista anti-racista, integrando também o Instituto da Mulher Negra em Portugal e a associação pelos direitos das lésbicas, Clube Safo.

A programação segue com o famoso Sofá dos Poemas, com o poeta José Anjos a encabeçar o momento. Com três livros de poesia publicados, José irá sentar-se num sofá a ler poemas que admira.

Às 19.30, o dia fecha com um concerto de Momo, que é Marcelo Frota, cantor e compositor brasileiro radicado em Lisboa. Ao longo de todo o dia de Trampolim, estará o chef José Esteves a harmonizar a cerveja artesanal Epicura com um petisco nacional, num elogio ao festival de cerveja artesanal a Birra da Cerveja, habitualmente organizado pelo Gerador.

A entrada nos eventos é gratuita, mas com lotação limitada, pelo que quem quiser participar terá de enviar um e-mail para geral@gerador.eu e escolher as actividades em que se pretende inscrever, o número de pessoas e o nome e telefone dos respectivos inscritos. Os ingressos devem ser levantados até meia hora antes do arranque de cada actividade e o uso de máscara será obrigatório.

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

+ Alcântara tem uma nova biblioteca no Palacete dos Condes de Burnay



Share the story