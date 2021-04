Trendy Market mantém edições digitais, mas regressa com mercado físico em Maio

Photo by Becca McHaffie on Unsplash

Durante os confinamentos, o Trendy Market manteve-se em funcionamento com edições digitais, que vão continuar a acontecer em Abril, mas com as novas regras de desconfinamento o habitual mercado de lifestyle vai regressar às edições físicas a 8 e 9 de Maio no Hotel Riviera, em Carcavelos.

Este regresso do Trendy Market, que habitualmente decorria em Oeiras, será numa nova localização, num piso do hotel Riviera inteiramente reservado ao mercado, que estará aberto ao público entre as 10.00 e as 19.00 e será de entrada livre.

Os expositores apresentam uma oferta de roupa, acessórios, decoração e artigos infantis. A organização refere ainda que nesses dias manterá também a edição online em paralelo “para oferecer mais divulgação e reforço da presença das marcas também em redes sociais”, lê-se no comunicado.

O evento decorrerá sob as normas e regras de segurança e higiene em vigor ditadas pelas autoridades de saúde, com entradas controladas e limitadas e um circuito de sentido único de circulação. As marcas podem inscrever-se neste mercado preenchendo um formulário (aqui).

Já a próxima edição digital será já entre os dias 17 e 25 de Abril, com a mesma dinâmica de sempre. As marcas no site estão segmentadas por conceitos onde os visitantes vão poder navegar e explorar as marcas com que mais se identificam. Escolhida a marca, são levados até ao seu site ou rede social para que possam agilizar a compra directamente com os expositores.

+ Leia a edição desta semana: Sonho de menina

+ As estantes da Alata querem dar uma maior autonomia às crianças