Três mulheres também fazem a revolução

Nova aposta da RTP estreia-se esta sexta-feira e tem como protagonistas Soraia Chaves, Victoria Guerra e Maria João Bastos.

Tirando as telenovelas, são raras as séries portuguesas centradas nas vidas e experiências femininas. O problema não é exclusivamente nacional, mas é mais evidente em Portugal, dada a dimensão e as carências do nosso mercado audiovisual. É importante, nem que seja por isso, destacar a estreia de 3 Mulheres, às 22.30 esta sexta-feira, na RTP1.

As três mulheres do título são a escritora Natália Correia (Soraia Chaves), a editora Snu Abecassis (Victoria Guerra) e a jornalista Maria Armanda Falcão, mais conhecida como Vera Lagoa (Maria João Bastos), e a acção decorre entre 1961 e 1973, ou seja, entre o início da guerra colonial e as vésperas da revolução.

Natália Correia foi uma irreverente escritora que esteve envolvida em grandes polémicas como o lançamento da obra Antologia Erótica e Satírica, que a levou a ser condenada pela justiça. Maria Armanda Falcão foi a primeira locutora da RTP, jornalista, cronista e, mais tarde, enveredou pelo ramo empresarial. E Snu Abecassis, considerada uma princesa nórdica pela sua beleza e companheira de Francisco Sá Carneiro, sempre defendeu que as pessoas deveriam ter a oportunidade de aprendizagem.



3 Mulheres acompanha a vida, a história e os percursos cruzados destas mulheres, que não se coibiram de lutar, à sua maneira, por um futuro melhor para o país. Na história entram ainda figuras como Luís de Sttau Monteiro, José Manuel Tengarrinha, Alfredo Luís Machado, Vasco Abecassis, Luiz Pacheco ou Mário Cesariny.