Treze anos de Pensão Amor celebram-se com workshops eróticos, performances e uma escape room

São 13 anos a quebrar tabus e a celebrar a liberdade sexual. Foi em 2011 que a Pensão Amor se instalou na rua cor-de-rosa do Cais do Sodré e, entre sábado, 16 de Novembro, e domingo, 17, o espaço nocturno vai celebrar esta data com workshops eróticos e outras actividades de entrada livre.

No primeiro dia, poderá participar numa aula de auto-erotismo e prazer com a activista Carmo Gê Pereira, das 16.00 às 18.00; e aprender a fazer desenho burlesco com o ilustrador editorial Nuno Saraiva (que já colaborou com a Time Out e muitos outros meios de comunicação), às 17.00 e 19.00. A encerrar, a massoterapeuta profissional Ana Nogueira dará um treino de massagem tântrica, das 18h às 20h.

No domingo, 17, a psicóloga clínica e formadora Rafaela Rolhas fará um workshop sobre masturbação e brinquedos sexuais, das 18.00 às 17.00; e a artista berlinense Hottie de Paris explorará técnicas, ferramentas e dicas de impact play — prática associada ao BDSM onde uma pessoa é atingida fisicamente, de forma consensual, por prazer sexual ou gratificação dos praticantes — das 17.00 às 18.00. Por fim, a experiente bailarina e professora Marina Mey dará uma aula de pole dance.

Em ambos os dias, entre as 15.00 e as 20.30, vai acontecer o Erotic Escape Room. A cada meia-hora, os jogadores são desafiados a mergulhar nas vidas de três famosas meretrizes e desvendar os seus segredos mais íntimos, em busca de um artefacto valioso. O jogo vai decorrer em três espaços da Pensão Amor, o Madam’s Lodge, o quarto de Bing Quing e o quarto da Russa. Esta experiência é assinada pelo sex coach Rui Simas e é o único evento dependente da aquisição de bilhete, por 10€.

Além destas actividades, vão acontecer várias performances ao longo do fim-de-semana. No sábado, 16, depois das 22.00, vão actuar Manu De La Roche, Mary Poppers e Vini Ga Room. Já no domingo, 17.00, a partir das 19.00 sobem ao palco Vanity Redfire, Veronique Devine e Mizz Kat Tigerfell, da trupe de cabaré burlesco Voix Ville; além de Tandy 3000, Marina Mey, Lucas e o colectivo artístico Laboratório.

Rua do Alecrim, 19 (Cais do Sodré). 16-17 Nov (Sex-Sáb). Entrada livre (excepto na escape room)

